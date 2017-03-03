ЦРУ обнародовало секретные данные о Челябинской области (СКРИН)

Публикации за 03.03.17

Центральное разведывательное управление США рассекретило данные о городах и производствах Южного Урала.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», масса документов о военном потенциале Челябинской области времен холодной войны длительное время хранилась под грифом «секретно» в архивах ЦРУ. Ранее эти документы были доступны для просмотра лишь в Национальном архиве в штате Мэриленд. В настоящий момент иллюстрации, карты, схемы и другие материалы о стратегических объектах СССР опубликованы на официальном сайте американской разведки.

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Документы, датированные июлем 1964 года, содержат информацию о складе боеприпасов в 4,5 километрах от Копейска, о производствах Челябинского тракторного завода, автомобильного завода «Урал», Магнитогорского металлургического комбината, данные о реконструкции Челябинского трубопрокатного завода в 1972 году, карты и схемы с указанием координат угольных шахт в Коркино и Копейске.

В общей сложности, в интернете опубликовано 13 миллионов архивных документов с информацией о большинстве регионов СССР. Кроме того, среди рассекреченных файлов имеются данные о деятельности ЦРУ в период вьетнамской войны, участие США в корейском конфликте, а также информация о НЛО и секретном проекте американских вооруженных сил StarGate по исследованию экстрасенсорных способностей человека.

Документы с официального сайта ЦРУ

Челябинск, Юлия Димова

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