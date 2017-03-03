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Челябинск

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Публикации за 03.03.17

На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом

На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом

В 2016 году в Челябинской области резко выросла заболеваемость клещевым энцефалитом.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, от клещевого энцефалита в 2016 году в регионе скончалось три человека. Общее число заболевших выросло в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.

Всего в прошлом году от укусов клещей пострадали 15 тысяч 882 человека, при этом обращаемость населения увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего на нападения клещей жаловались жители Кусинского, Нязепетровского, Саткинского, Катав-Ивановского, Каслинского, Пластовского, Нагайбакского, Ашинского районов, а также Карабаша, Верхнего Уфалея, Миасса, Кыштыма и Златоуста.

Увеличилось и число пострадавших от укусов клещей на территории садовых товариществ, где акарицидная обработка практически не проводится – с 14,4% в 2015 году до 14,8% в 2016. Каждый пятый из покусанных находился в этот момент на территории городского или сельского поселения (всего 3 тысячи 268 человек, или 20,6% от общего числа).

«Эпидемическая ситуация по клещевым инфекциям остается неблагополучной, – отмечают в Роспотребнадзоре. – Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, однако не превысила среднемноголетнего показателя в 3,2 на 100 тысяч населения».

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Заболеваемость боррелиозом снизилась относительно 2015 года в 1,14 раза – зарегистрировано 84 случая, что ниже общероссийского показателя в 1,6 раза.

В ведомстве также отмечают высокую численность иксодовых клещей в природном очаге – 27 особей на флаго/километр. Инфицированность клещей энцефалитом составляет 2,25%, боррелиями – 10,75%, анаплазмами – 0,25%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 1,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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