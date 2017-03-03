Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО)

Публикации за 03.03.17

Челябинск, Март 03 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Южноуральске почти месяц не могут найти школьник, сбежавших с уроков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летняя Дарья Койнова и 13-летняя Карина Иваненко пропали 6 февраля.

В тот день воспитанницы МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральска сбежали с уроков в школе №2. С тех пор их никто не видел. Сотрудники межмуниципального отдела полиции «Южноуральский» обращаются к жителям области с просьбой помочь в поиске школьниц.

Приметы Дарьи Койновой: рост около 165 сантиметров, вес 68 килограммов, плотного телосложения с признаками полноты, глаза серые, волосы до плеч, покрашены в черный цвет, чаще всего распущенные. На лице справа у носа родинка. Была одета в демисезонную укороченную куртку на молнии, свитер светло-серого цвета с блесками, джинсы синего цвета с разрезами спереди, угги фиолетового цвета, на голове – белая шапка.

Приметы Карины Иваненко: рост 153 сантиметра, вес около 50 килограммов, глаза серо-зеленые, волосы ниже плеч светло-русые, носит распущенными, нормального телосложения. Была одета в укороченную куртку черного цвета, брюки черного цвета, высокие угги серого цвета, без головного убора. При себе имела синий рюкзак.

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В полиции считают, что девочки могут находиться как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.

Все, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, могут позвонить в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Южноуральский» по телефону 8(35134)4-22-30 или «02».

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