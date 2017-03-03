Следователи проверяют, не участвовал ли подросток, упавший с 8 этажа, в «группах смерти» (ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

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В Челябинске следователи проверят интернет-переписку школьника, упавшего с балкона многоэтажки.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло днем 2 марта в жилом комплексе «Александровский» на северо-западе южноуральской столицы. Возле одного из домов по улице Бейвеля прохожие обнаружили в сугробе 13-летнего мальчика, упавшего с 8 этажа жилого дома. Пострадавший находился в сознании, с травмой головы и переломом бедра ребенка доставили в больницу.

По факту случившегося организована доследственная проверка. В настоящий момент выясняются причины падения ребенка с высоты, прорабатывают различные версии, в том числе доведение несовершеннолетнего до самоубийства. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

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В ближайшее время правоохранители займутся проверкой отношений ребенка в семье и в школе. Кроме того, специалисты изучат электронную переписку школьника, информацию в соцсетях на предмет его участия в так называемых «группах смерти».

В свою очередь, мать мальчика уверена, что сын ничем подобным не занимался, лишь, как и все дети, увлекался компьютерными играми. Периодически женщина сама проверяла его страничку в Интернете.

По другой, неподтвержденной, версии, к происшествию может быть причастен его отец подростка. Несколько лет назад мужчина ушел из семьи. В тот день мальчик встречался с близким родственником у него в квартире. Спустя некоторое время травмированного школьника обнаружили под окнами отцовского дома.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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