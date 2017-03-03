В Челябинской области хулиган напал на БМВ с топором

Публикации за 03.03.17

В Карабаше хулиган набросился на БМВ с топором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одной из баз отдыха у озера Увильды.

Приехавшая молодая семья оставила иномарку на охраняемой парковке. Вернувшись утром, хозяин авто был шокирован: капот БМВ был изрублен, из крышки торчал топор. Ущерб оценили в более чем 600 тысяч рублей.

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Каким образом злоумышленнику удалось попасть на территорию парковки, не известно. В настоящий момент, по данным U74.Ru, хулиган задержан. Полиция выясняет, что послужило причиной столь жесткого обращения с иномаркой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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