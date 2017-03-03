Челябинка получила условный срок за память о сожителе

Публикации за 03.03.17

Челябинка получила год условно за подарок сожителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, однажды вечером челябинка опоздала на маршрутку и решила скоротать ночь в здании челябинского железнодорожного вокзала. У входа на вокзал ее остановили полицейские, потребовали на досмотр личные вещи и в пачке из-под сигарет обнаружили охотничье патроны.

По словам женщины, патроны 3 года назад подарил ей сожитель, чтобы та могла их продать или обменять. С тех пор челябинка не расставалась с опасным подарком.

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Суд признал женщину виновной в незаконном хранении боеприпасов и приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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