На Южном Урале коммунальщики и строители «объявили войну» газовым сетям (ФОТО) / И чуть не спалили дом

Публикации за 03.03.17

В Челябинской области более полусотни домов остались без голубого топлива из-за повреждений газовых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошел накануне днем в центре Усть-Катаве. Водитель мусоровоза сбил газовую трубу, проходящую возле домов на улице Комсомольской. Металлическая конструкция рухнула на землю, перегородив проезд автомобилям.

В результате происшествия четыре многоквартирных дома временно отключили от газоснабжения. Прибывшие на место полицейские составили в отношении водителя административные протокол. После проведения аварийных работ подачу газа в жилые дома возобновили.

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Еще одна утечка газа произошла в селе Кунашак на улице 8 Марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», при бурении скважины под основание металлической опоры светофора рабочие повредили подземный полиэтиленовый газопровод. В результате голубое топливо через подземные коммуникации просочилось в один из домов, расположенный на аварийном перекрестке. Скопившийся в доме газ с одновременно замкнувшей электропроводкой привел к серьезному пожару жилой постройки. До приезда пожарных огонь успел уничтожить мебель, повредить потолочные перекрытия площадью 30 квадратных метров и одну из стен дома.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что земляные работы в охранной зоне газовых сетей не были согласованы с газораспределительной организацией. После обнаружения утечки 64 дома в Кунашаке отключили от газа. По итогам аварийно-восстановительных работ газоснабжение было полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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