Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка

Арестантка следственного изолятора в Челябинске могла заразить ВИЧ сотрудницу учреждения.
Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года в СИЗО №3 арестованная дамочка подралась с сокамерницей. Когда девиц разняли и решили увести зачинщицу потасовки, она выхватила у одной из сотрудниц учреждения щуп для проведения обысков и начала кидаться на конвоиров. Сотрудница ГУФСИН попыталась отобрать щуп, но дебоширка ее покусала.
Теперь стало известно, что скандальная арестантка заражена ВИЧ, и инфекция могла передаться пострадавшей сотруднице ГУФСИН. К счастью, этого не произошло.
Но теперь буйная арестантка предстанет перед судом не только по обвинению в квартирной краже, из-за которой она и была заключена под стражу, но еще и за намеренную попытку заразить сотрудницу ФСИН ВИЧ-инфекцией.
–
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 03.03.17
На Южном Урале коммунальщики и строители «объявили войну» газовым сетям (ФОТО). И чуть не спалили дом. / Челябинка получила условный срок за память о сожителе. / В Челябинской области хулиган напал на БМВ с топором. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»