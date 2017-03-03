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Челябинск

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Публикации за 03.03.17

Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка

Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка

Арестантка следственного изолятора в Челябинске могла заразить ВИЧ сотрудницу учреждения.

Как уже сообщал , в ноябре прошлого года в СИЗО №3 арестованная дамочка подралась с сокамерницей. Когда девиц разняли и решили увести зачинщицу потасовки, она выхватила у одной из сотрудниц учреждения щуп для проведения обысков и начала кидаться на конвоиров. Сотрудница ГУФСИН попыталась отобрать щуп, но дебоширка ее покусала.

Теперь стало известно, что скандальная арестантка заражена ВИЧ, и инфекция могла передаться пострадавшей сотруднице ГУФСИН. К счастью, этого не произошло.

Но теперь буйная арестантка предстанет перед судом не только по обвинению в квартирной краже, из-за которой она и была заключена под стражу, но еще и за намеренную попытку заразить сотрудницу ФСИН ВИЧ-инфекцией.

Челябинск, Олег Кирьянов

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