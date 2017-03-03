Жительница Златоуста ответит за спаивание несовершеннолетних

Публикации за 03.03.17

Жительница Златоуста будет привлечена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему подростку. В отношении гражданки уже открыто уголовное производство. Такие данные приводит пресс-служба челябинской областной прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина продала несовершеннолетнему покупателю бутылку пива с содержанием спирта 4,0%.

Это произошло еще 27 января этого года в Златоусте (Челябинская область). Когда информация о нарушении вскрылась и была инициирована проверка, правоохранители выяснили, что всего двумя месяцами ранее этот же продавец уже попадалась за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело с обвинением в адрес женщины было направлено в суд прокурором Златоуста. Отвечать перед законом женщина теперь будет за неоднократную продажу несовершеннолетнему лицу алкогольной продукции. В этом случае ей грозит штраф, исправительные работы, а также лишение права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.

Челябинск, Олег Кирьянов

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