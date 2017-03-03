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Челябинск

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Публикации за 03.03.17

По одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска на три недели закроют движение

По одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска на три недели закроют движение

Из-за ремонтных работ до конца марта закроют движение по одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, в связи со строительством канализационного коллектора на участке улицы Актюбинской от улицы Партизанской до Кутаисской будет прекращено движение автомобилей с 8:00 6 марта до 22:00 27 марта.

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Напомним, ранее сообщалось о введении аналогичного ограничения движения по улице Партизанской от улицы Актюбинской до 2-го Северо-Крымского переулка. Оно будет действовать до 22:00 5 марта.

Несмотря на незначительность ограничения, оно может доставить определенные трудности автомобилистам, так как зачастую они объезжают через частный сектор пробки, возникающие на улицах Братьев Кашириных и Чайковского.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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