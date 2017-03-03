NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.03.17

Сера не пройдет: на аглофабрике ММК закончили установку современных улавливающих установок

Сера не пройдет: на аглофабрике ММК закончили установку современных улавливающих установок

На ММК завершился очередной этап реализации экологической программы.

Как сообщили РИА в пресс-службе АОА «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг завершил реконструкцию сероулавливающих установок, предназначенных для очистки агломерационных газов аглофабрики №2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли.

Мероприятие было выполнено в рамках «Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» и соглашения о взаимодействии министерства природных ресурсов России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководства Челябинской области и ОАО ММК.

В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающий очистку всего объема образующихся аглогазов от соединений серы и мелкодисперсной пыли. В состав комплекса сероулавливающих установок входят три системы очистки, каждая состоит из высокоэффективного оборудования: электрофильтра и скруббера – абсорбера (диаметром 10 метров и высотой 30 метров) с трехъярусной системой орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики №2 обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%.

Первая поглотительная система была запущена в работу в 2015 году; вторая и третья установки были построены соответственно в августе и октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции подземного борова (техническое сооружение, предназначенное для транспортировки всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики №2 до сероулавливающих установок).

Общая стоимость проекта составила 3 миллиарда 814 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.17

Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО). / На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. / ЦРУ обнародовало секретные данные о Челябинской области (СКРИН).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter