Сера не пройдет: на аглофабрике ММК закончили установку современных улавливающих установок

Публикации за 03.03.17

На ММК завершился очередной этап реализации экологической программы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АОА «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг завершил реконструкцию сероулавливающих установок, предназначенных для очистки агломерационных газов аглофабрики №2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли.

Мероприятие было выполнено в рамках «Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» и соглашения о взаимодействии министерства природных ресурсов России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководства Челябинской области и ОАО ММК.

В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающий очистку всего объема образующихся аглогазов от соединений серы и мелкодисперсной пыли. В состав комплекса сероулавливающих установок входят три системы очистки, каждая состоит из высокоэффективного оборудования: электрофильтра и скруббера – абсорбера (диаметром 10 метров и высотой 30 метров) с трехъярусной системой орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики №2 обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%.

Первая поглотительная система была запущена в работу в 2015 году; вторая и третья установки были построены соответственно в августе и октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции подземного борова (техническое сооружение, предназначенное для транспортировки всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики №2 до сероулавливающих установок).

Общая стоимость проекта составила 3 миллиарда 814 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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