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Челябинск

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Публикации за 03.03.17

В поселке под Челябинском украли стаю голубей

В поселке под Челябинском украли стаю голубей

В Сосновском районе неизвестные ограбили голубятню.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел в деревне Малиновка в ночь на 28 февраля. Грабитель залез в неохраняемый строящийся дом через окно, опустошил клетки с 12 породистыми голубями, после чего скрылся.

Хозяин жилища обнаружил пропажу лишь на следующее утро, когда приехал покормить питомцев.

«Новый День – Челябинск» , и

Причиненный грабителем ущерб заводчик оценил в 15,5 тысяч рублей. По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело, сообщает «Сосновская нива».

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, ведутся поиски злоумышленника.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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