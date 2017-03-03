В Копейске пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра

Публикации за 03.03.17

Жители Копейске намерены потребовать возврат прямых выборов главы города. Митинг планируется провести 9 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие документы были поданы в администрацию Копейска в соответствии с установленными нормами, поэтому заявка была удовлетворена. Однако власти города настояли на том, чтобы организаторы провели митинг в месте, которое традиционно отводится под массовые мероприятия – на территории сквера Темника, в то время как активисты собирались расположиться на площади перед городской администрацией.

Предполагается, что в митинге примут участие до 500 человек.

В Копейске за последние полгода проводится второй конкурс на пост главы городского округа.

Челябинск, Олег Кирьянов

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