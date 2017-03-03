В детском саду поселка Роза застали пьяных няню и воспитателя

Публикации за 03.03.17

В одном из дошкольных учреждений коркинского поселка Роза в группе застали нетрезвых нянечку и воспитателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальная история произошла в детском саду №26, ранее прославившемся низкими температурами в помещении.

Пока руководство заведения объяснялось по этому поводу с прокуратурой, подчиненные выкинули новый «номер»: родители одного из малышей, придя за ребенком, обнаружил, что няня и воспитатель находятся в группе состоянии алкогольного опьянения. В детский сад вызвали полицию. В результате нетрезвых сотрудников увезли в отделение МВД.

Челябинск, Олег Кирьянов

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