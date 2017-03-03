В Челябинске резко вырос спрос на малометражные квартиры

Челябинск вошел в рейтинг городов с наиболее высоким спросом на жилье эконом-класса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцам хватает денег лишь на покупку малометражного жилья. На фоне кризиса популярность квартир с площадью ниже 35 квадратных метров по итогам 2016 года года увеличилась на 28,8%.
Наиболее активный спрос на данный момент фиксируется на так называемые квартиры-студии, которые формируют основной тренд на местном рынке недвижимости, впрочем, этот эффект сохранился еще со времен экономического кризиса 2008-2009 годов, отмечает «Коммерсант».
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 03.03.17
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