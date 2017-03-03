Дело бывшего начальника станции Кыштым отправлено в суд

Публикации за 03.03.17

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя станции Кыштым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, с марта по июль 2015 года мужчина незаконно получил от представителя вагонного депо Верхнего Уфалея более 275 тысяч рублей в качестве вознаграждения за организацию первоочередного формирования необходимых подвижных составов из пустых и груженых вагонов. Часть этих средств, сообщают в следственном ведомстве, передавалась начальнику станции за некоторые иные услуги.

Сотрудники органов правопорядка сумели собрать достаточное количество доказательств вины бывшего начальника станции. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.03.17

В Челябинске резко вырос спрос на малометражные квартиры. / В детском саду поселка Роза застали пьяных няню и воспитателя. / В Копейске пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»