В Челябинской области нашли гору из трупов собак

В Сатке нашли свалку мертвых животных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», гору трупов собак обнаружили на окраине города от кладбища. Фотографии «горы мертвецов» опубликовали в соцсетях.
Горожане региона развернули по этому поводу бурную дискуссию и хором возмущаются поступком неизвестных убийц животных, многие из них даже призывают написать заявление в областную или хотя бы городскую прокуратуру. Кто-то выдвинул предположение, что это дело рук так называемых дог-хантеров. Другие же отмечают, что ранее в указанном районе находилось кладбище домашних животных.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 03.03.17
Дело бывшего начальника станции Кыштым отправлено в суд. / В Челябинске резко вырос спрос на малометражные квартиры. / В детском саду поселка Роза застали пьяных няню и воспитателя. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»