В Челябинской области нашли гору из трупов собак

Публикации за 03.03.17

В Сатке нашли свалку мертвых животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гору трупов собак обнаружили на окраине города от кладбища. Фотографии «горы мертвецов» опубликовали в соцсетях.

Горожане региона развернули по этому поводу бурную дискуссию и хором возмущаются поступком неизвестных убийц животных, многие из них даже призывают написать заявление в областную или хотя бы городскую прокуратуру. Кто-то выдвинул предположение, что это дело рук так называемых дог-хантеров. Другие же отмечают, что ранее в указанном районе находилось кладбище домашних животных.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.03.17

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