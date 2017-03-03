На Южном Урале Минобороны отбирает жилье у отставных военных

Публикации за 03.03.17

Около 700 жителей военного городка в Чебаркуле могут в одночасье стать бездомными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отставных военных и ветеранов боевых действий выселяют из служебного жилья.

Многие провели в городке более 10 лет и работали фактически за жилплощадь: зарплаты были невысоки, зато начальство обещало через 10 лет передать квартиры в собственность. Но теперь жилфонду присвоен статус служебного жилья, которое приватизации не подлежат.

В Министерстве обороны заявляют, что выселить жильцов имеют полное право: в этих площадях на данный момент нуждаются контрактники новой танковой дивизии, в которой насчитывается 5 тысяч человек личного состава. Выселяемые, в свою очередь, рассказывают, что не становились в очередь на улучшение жилищных условий и отказывались от квартирных сертификатов лишь потому, что Министерство в свое время обещало отдать им квартиры, в которых они проживают, сообщает «31 канал». Теперь они намерены подать на оборонное ведомство в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.03.17

В Челябинской области нашли гору из трупов собак. / Дело бывшего начальника станции Кыштым отправлено в суд. / В Челябинске резко вырос спрос на малометражные квартиры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»