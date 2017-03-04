Публикации за 04.03.17

На трассе Москва – Челябинск в ДТП попали белые тигры: редкие животные сутки провели запертыми в грузовике, пока их не нашла полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тигров перевозили из Волгограда в Уфу. Грузовик шел с машиной сопровождения. Владелец животных следил за ними по системе ГЛОНАСС и обратил внимание, что Бугурусланском районе Оренбургской области тигры «зависли»: грузовик несколько часов стоял без движения.

Не сумев связаться с сопровождающими, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники ГИБДД выехали на место и обнаружили фуру в кювете. Ни водителя грузовика, ни машины сопровождения рядом не оказалось. Полиция уже проанализировала запись видеорегистратора фуры: машина идет по ровной дороге, теряет управление, резко уходит вправо, сносит дорожное ограждение и улетает в кювет. Машину разворачивает практически на 180 градусов, но, судя по видеозаписи, не переворачивает.

Пятеро тигров, находившихся в грузовике во время аварии, по предварительным данным, не пострадали, но сильно испугались и замерзли – им пришлось провести ночь в неотапливаемом фургоне при температуре около ноля. Сейчас с животными работают специалисты.

«Очень важно, чтобы звери не пострадали – я дал поручение Росприроднадзору подключиться, – заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. – Дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией. Кроме того, сейчас их нужно направить в оборудованное для передержки место, где с ними будут работать ветеринары. Считаю, что к компании-перевозчику и особенно сбежавшему водителю должны быть вопросы. Со стороны водителя – это жестокое отношение к редким видам животных, тем более что звери краснокнижные. В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение».

Полиция объявила водителя грузовика и сопровождающих в розыск.

Оренбург, Павел Зварзин

Оренбург. Другие новости 03.03.17

На Южном Урале Минобороны отбирает жилье у отставных военных. / В Челябинской области нашли гору из трупов собак. / Дело бывшего начальника станции Кыштым отправлено в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»