Челябинский «Трактор» не сумел пробиться в полуфинал Восточной конференции КХЛ

Публикации за 04.03.17

Челябинский «Трактор» в решающем матче четвертьфинала Восточной конференции КХЛ проиграл «Барысу» из Астаны – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хоккеисты челябинского клуба первыми атаковали хозяев. Однако астанинцы не остались в долго и вернули гостям атаку на ворота менее, чем через минуту.

И все же «Трактору» победа была нужнее. На 4-й минуте Егор Кручинин наносит первый опасный бросок по воротам казахстанской команды, но Хенрик Карлссон надежен. На протяжение половины первого периода команды обменивались атаками, пока на 9-й минуте защитник «Барыса» Максим Семенов не отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Первое удаление в игре и – первый гол.

Казалось, хозяева не спасовали. Даже умудрились организовать в меньшинстве достаточно опасную атаку. Но челябинцы перехватили инициативу, и на 10-й минуте матча Кирилл Кольцов завершил комбинацию Артема Пеньковского и Роя Дерека – 1:0, «Трактор» ведет в счете.

После такого успеха челябинцы начали действовать в привычном уже «валидольном» стиле. Через минуту после гола площадку покидает Данил Губарев – нападающий гостей наказан за подножку. К счастью, челябинцы вновь напоминают, что «Трактор» – одна из самых неудобных команд для игры против них в большинстве. В итоге противостояние в первой двадцатиминутке завершается в пользу гостей, и клубы уходят на перерыв со счетом 1:0 в пользу челябинской команды.

Но с началом второго периода стало ясно: хозяева не распрощались с желанием закончить серию «здесь и сейчас». На исходе 23-й минуте матча защитник «Барыса» Кевин Даллмэн делает наброс во вратарскую зону, а нападающий астанинцев Владимир Маркелов, удачно подставив клюшку, сравнивает счет – 1:1. На второй перерыв клубы уходят при ничейном результате.

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В начале третьей двадцатиминутки удача вновь сопутствовала хозяевам. В самом начале 43-й минуты защитник челябинцев Константин Климонтов получает двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой. А через полминуты Дастин Бойд завершает комбинацию Кевина Даллмэна и Константина Пушкарева – 2:1, и «Барыс» вырывается вперед в решающем матче четвертьфинала Восточной конференции КХЛ.

В течение оставшегося времени «Трактор» предпринимали попытки хотя бы сравнять счет в матче, чтобы перевести игру в овер-тайм. За полторы минуты до окончания третьего периода главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин заменяет вратаря на шестого полевого игрока. Меньше, чем за минуту до окончания двадцатиминутки казахстанские хоккеисты упускают возможность поразить пустые ворота «Трактора». Челябинцы осаждают ворота «Барыса», но безуспешно – 2:1 в пользу хозяев, а казахстанская команда со счетом 4:2 выигрывает в серии плей-офф. Челябинцы заканчивают чемпионат КХЛ. Единственное достижение «Трактора» – выход в плей-офф, чего не было год назад. А «Барыс» ждет в полуфинале Восточной конференции магнитогорский «Металлург».

Челябинск, Виктор Елисеев

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