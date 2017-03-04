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До чего техника дошла: ученые готовятся совершить путешествие к центру Земли
Кадр из фильма «Путешествие к центру Земли» (2008)

До чего техника дошла: ученые готовятся совершить путешествие к центру Земли

Геологи собираются добраться до центра Земли.

Как передает корреспондент РИА , ученые Национального океанографического центра (университета Саутгемптона, Великобритания) разработали проект Mohole to Mantle, подразумевающий детальное изучение мантии земли. Предполагается что таким образом геологи смогут найти ответы на ряд вопросов о строении планеты и ее эволюции. В качестве «точки входа» выбран разлом в земной коре, образовавшийся в результате прошлогоднего землетрясения Тохоку.

Для «путешествия» ученые намерены разработают специальный бур и сверло, способное выдерживать высокое давление и температуру. Для этого предполагается создать новый сверхпрочный материал, так как запаса прочности существующих сегодня подобных инструментов хватает максимум на 50 часов работы.

Проект оценен в 1 млрд долларов. Половину обещает выделить японское правительство. Если в текущем году удастся решить все финансовые вопросы будут улажены в 2017 году, то к центре Земли ученые планируют подобраться к 2030 году.

Ученые и ранее предпринимали попытки изучить мантию, но им не удавалось преодолеть даже трети пути к ней. Ближе всего к цели подобрались геологи, пробурившие скважину глубиной более 1,5 километров у побережья Коста-Рики, и до мантии им оставалось 5,5 километров, отмечает OAnews.

Москва, Игорь Юров

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