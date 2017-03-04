До чего техника дошла: ученые готовятся совершить путешествие к центру Земли

Публикации за 04.03.17

Геологи собираются добраться до центра Земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Национального океанографического центра (университета Саутгемптона, Великобритания) разработали проект Mohole to Mantle, подразумевающий детальное изучение мантии земли. Предполагается что таким образом геологи смогут найти ответы на ряд вопросов о строении планеты и ее эволюции. В качестве «точки входа» выбран разлом в земной коре, образовавшийся в результате прошлогоднего землетрясения Тохоку.

Для «путешествия» ученые намерены разработают специальный бур и сверло, способное выдерживать высокое давление и температуру. Для этого предполагается создать новый сверхпрочный материал, так как запаса прочности существующих сегодня подобных инструментов хватает максимум на 50 часов работы.

Проект оценен в 1 млрд долларов. Половину обещает выделить японское правительство. Если в текущем году удастся решить все финансовые вопросы будут улажены в 2017 году, то к центре Земли ученые планируют подобраться к 2030 году.

Ученые и ранее предпринимали попытки изучить мантию, но им не удавалось преодолеть даже трети пути к ней. Ближе всего к цели подобрались геологи, пробурившие скважину глубиной более 1,5 километров у побережья Коста-Рики, и до мантии им оставалось 5,5 километров, отмечает OAnews.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.03.17

Челябинский «Трактор» не сумел пробиться в полуфинал Восточной конференции КХЛ. / На трассе Москва – Челябинск в ДТП попали белые тигры. / На Южном Урале Минобороны отбирает жилье у отставных военных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»