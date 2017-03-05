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Публикации за 05.03.17

Ученые предсказали Земле пространственный коллапс

Ученые предсказали Земле пространственный коллапс

Ученые испанского университета Саламанки выдвинули гипотезу, что время во Вселенной скоро остановится.

Как передает корреспондент РИА , астрономы отмечают, что теория о постоянном расширении вселенной является неверной. В реальности ее рост замедляется, что приводит к сокращению скорости течения времени. Совсем скоро – через несколько миллионов лет – оно полностью остановится, что приведет к пространственно-временному коллапсу.

Кроме того, после полной остановки времени изменится материализация, что приведет к замене его на новую величину. Космолог из Кембриджского университета Гарри Гибсон считает, что теория испанских ученных не так уж и абсурдная: Вселенная действительно перестала активно расширяться, отмечают «Актуальные новости». Предположительно, время возникло вовремя Большого взрыва, рассуждает Гибсон, это означает, что оно может исчезнуть так же, как появилось.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.03.17

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