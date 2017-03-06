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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Челябинске 16-летняя девушка выпала из окна шестого этажа

В Челябинске 16-летняя девушка выпала из окна шестого этажа

В Челябинске 16-летняя студентка колледжа выпала из окна шестого этажа.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел около 2:00 вчера, 5 марта. Об этом сообщают жители Металлургического района в социальных сетях.

По данным районного следственного отдела СКР , 16-летняя девочка гостила в квартире у друзей в доме на улице Электростальская. Когда подросток выпал из окна, друзья также были дома. Известно, что челябинка является студенткой Южно-Уральского многопрофильного колледжа.

«Новый День – Челябинск» , и

Пострадавшая была доставлена в больницу с характерными травмами. Девушка находится в стабильно тяжелом состоянии.

По факту падения проводится доследственная проверка.

Отметим, что это уже третье странное падение подростка в Челябинске с начала марта. В первый день месяца 13-летний мальчик сорвался с балкона 8-го этажа в Тракторозаводском района. А 2 марта его сверстник упал с высоты 8-го этажа в ЖК «Александровский» на северо-западе города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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