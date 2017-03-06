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Публикации за 06.03.17

На Южном Урале первоклассник провалился в траншею с водой

На Южном Урале первоклассник провалился в траншею с водой

В Увельском районе коммунальщиков привлекли к ответственности за падение школьника в траншею.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел днем 12 января в поселке Каменский. Ученик первого класса, возвращаясь с занятий, упал в канаву с водой, выкопанную возле школы для устранения коммунальной аварии. В результате происшествия ребенок не пострадал, отделавшись лишь испугом.

Мать несовершеннолетнего обратилась с заявлением в прокуратуру. По данному факту надзорный орган инициировал проверку работы ООО «Каменское ЖКХ». Установлено, что в период 11-12 января текущего года предприятие проводило ремонт сетей на участке холодного водоснабжения между зданием школы и жилым домом №6 по улице Заводской.

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При этом аварийный участок не был огорожен безопасным забором, что грубо нарушает требования жилищно-коммунального законодательства.

В адрес директора ООО «Каменское ЖКХ» внесено представление об устранении допущенных нарушений. По итогам проверки требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Опасную траншею засыпали землей, а сотрудник коммунальной службы, отвечающий за проведение ремонта, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

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