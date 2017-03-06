Челябинский гипермаркет устроил на работу около десятка нелегальных мигрантов

Публикации за 06.03.17

В челябинском гипермаркете «Лента» работали мигранты-нелегалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства установлено, что в один из магазинов федеральной торговой сети для уборки помещений привлечены семеро граждан Узбекистана и Таджикистана. При этом ни один из работников не имел разрешения на трудовую деятельность в России.

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Более того, работодатель не уведомил органы миграционного контроля о заключении договоров с мигрантами.

По итогам проверки прокуратура Ленинского района возбудила 9 административных дел в отношении директора и менеджера обособленного подразделения ООО «Артус». Должностным лицам выписаны штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей.

За нарушения миграционного законодательства иностранные граждане также привлечены к административной ответственности.

Напомним, месяц назад в челябинской «Ленте» были задержаны 11 иностранных работников. К числу нелегальных уборщиков из Узбекистана и Таджикистана добавились также граждане Киргизии.

По результатам проверки в отношении иностранцев возбуждены административные дела за отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности, двое из них нарушили режим пребывания в России.

Челябинск, Юлия Димова

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