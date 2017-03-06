Челябинца, угробившего трех человек в ДТП со «скорой», будут судить в тюремной больнице

Публикации за 06.03.17

В Челябинске стартует суд над виновником смертельного ДТП с машиной скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда, слушание по делу состоится сегодня в 14 часов. Из-за стабильно-тяжелого состояния подсудимого заседание пройдет в лечебном учреждении ГУ ФСИН, где в данный момент находится обвиняемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть трех человек.

Напомним, жуткая авария произошла ранним утром 8 октября 2016 года на Свердловском тракте в Металлургическом районе областного центра. Пьяный челябинец за рулем «Хонда Цивик» на скорости 170 километров в час врезался в машину скорой помощи, которая в этот момент направлялась в медучреждение с больным ребенком в салоне. От удара микроавтобус разорвало на части.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 60-летний водитель «скорой» и 26-летний фельдшер. Еще один медик, 10-месячный пациент и его мать получили травмы различной степени тяжести. Вскоре малыш скончался в больнице. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Водителя «Хонды» с переломами, в том числе позвоночника, отправили в СИЗО.

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В ходе следствия виновник аварии дал признательные показания, пояснив, что накануне вечером вместе с бывшей женой гостил у знакомых, где выпил три литра пива. Затем экс-супруги поссорились, мужчина отправился пьянствовать в бар и находился там, пока не почувствовал себя плохо. Выйдя из бара, челябинец сел за руль своего автомобиля и отправился в неизвестном направлении на огромной скорости с выключенными фарами. Обвиняемый утверждает, что не помнит, как двигался от бара до места будущей аварии, в себя пришел после ДТП.

Родственники погибших потребовали от водителя компенсации морального вреда на общую сумму 10 миллионов рублей. За гибель трех человек в машине скорой помощи, мужчине грозит до 9 лет лишения свободы. Напомним, челябинцы, возмущенные столь мягким наказанием за пьяную езду, потребовали пожизненно лишить свободы виновника резонансного ДТП. Авторы петиции утверждают, что после случившегося нетрезвый водитель отказался подчиняться сотрудникам ГИБДД и попытался скрыться.

Челябинск, Юлия Димова

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