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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Магнитогорске, не поделив пассажиров, столкнулись две маршрутки (ФОТО)

В Магнитогорске, не поделив пассажиров, столкнулись две маршрутки (ФОТО)

В Челябинской области водитель маршрутной «Газели» протаранил конкурента.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня на улице Жемчужная. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

«Джамшутки не поделили пассажиров, – написал автор снимка. – Один другого специально протаранил».

По словам очевидцев, один из водителей приехал к остановке не в свое время. Маршрутчики сначала кричали друг на друга, а потом один из них решил подрезать коллегу. Но дорога оказалась слишком скользкой, и «Газели» столкнулись.

«Новый День – Челябинск» , и

В одной из маршруток ехали пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото из группы «На дорогах Магнитки», VK
Фото из группы «На дорогах Магнитки», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.17

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