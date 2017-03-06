В Магнитогорске, не поделив пассажиров, столкнулись две маршрутки (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

В Челябинской области водитель маршрутной «Газели» протаранил конкурента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на улице Жемчужная. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

«Джамшутки не поделили пассажиров, – написал автор снимка. – Один другого специально протаранил».

По словам очевидцев, один из водителей приехал к остановке не в свое время. Маршрутчики сначала кричали друг на друга, а потом один из них решил подрезать коллегу. Но дорога оказалась слишком скользкой, и «Газели» столкнулись.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В одной из маршруток ехали пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото из группы «На дорогах Магнитки», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.17

Челябинца, угробившего трех человек в ДТП со «скорой», будут судить в тюремной больнице. / Челябинский гипермаркет устроил на работу около десятка нелегальных мигрантов. / На Южном Урале первоклассник провалился в траншею с водой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»