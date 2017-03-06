В Магнитогорске, не поделив пассажиров, столкнулись две маршрутки (ФОТО)

В Челябинской области водитель маршрутной «Газели» протаранил конкурента.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на улице Жемчужная. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.
«Джамшутки не поделили пассажиров, – написал автор снимка. – Один другого специально протаранил».
По словам очевидцев, один из водителей приехал к остановке не в свое время. Маршрутчики сначала кричали друг на друга, а потом один из них решил подрезать коллегу. Но дорога оказалась слишком скользкой, и «Газели» столкнулись.
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В одной из маршруток ехали пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.03.17
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