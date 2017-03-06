В Челябинске с моста рухнула иномарка с беременной женщиной (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

В Челябинске с моста на трамвайные пути рухнул автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 12:00 рядом с трамвайных депо на улице Первой пятилетки. О происшествии сообщается в сообществе «Подслушано в ГЭТе Челябинск».

По предварительным данным, на путепроводе водитель «Шкоды Фабиа» не справилась с управлением, пробила ограждение и рухнула на трамвайные пути. С многочисленными переломами челябинку госпитализировали. По рассказам очевидцев, женщина беременна.

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В настоящее время движение на трассе в районе аварии затруднено. Движение трамваев в сторону центра закрыто.

Фото из группы «Подслушано в ГЭТе Челябинск», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

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