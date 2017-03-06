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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Магнитогорске женщина попала под трамвай (ФОТО)

В Магнитогорске женщина попала под трамвай (ФОТО)

В Магнитогорске пенсионерка попала под трамвай.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня около 13:30 между остановками «Дружбы» и «Юность».

Пожилая жительница Магнитогорска переходила дорогу в неположенном месте. Женщина упала перед самым трамваем. Как сообщает Magcity, вагоновожатая успела затормозить, но нарушительница правил дорожного движения при падении разбила себе нос.

«Новый День – Челябинск» , и

Женщина госпитализирована. Видимых травм и повреждений у нее нет.

Фото Magcity
Фото Magcity

Челябинск, Виктор Елисеев

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