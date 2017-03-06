NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.03.17

На Южном Урале появился новый вид поддельных банкнот

На Южном Урале появился новый вид поддельных банкнот

Челябинскую область наводнили фальшивые купюры нового образца.

Как передает корреспондент агентства , наряду с государственными учреждениями, практикующими оригинальные способы защиты денег от подделки, преуспели в копировании банкнот и фальшивомонетчики.

За последнее время в Копейске зарегистрирован новый вид поддельной банкноты Банка России номиналом пять тысяч рублей образца 1997 года, а также модификации 2010 года с серийными номерами АБ5793534, АБ779ХХХ, АК 739ХХХХ, АК339ХХХХ, ЗБ5393659, ЗБ5393633, сообщает «Копейский рабочий».

«Новый День – Челябинск» , и

Правоохранители рекомендуют горожанам быть внимательными при получении сдачи в магазинах, небольших торговых точках и не разменивать деньги незнакомым людям.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует использовать ее в дальнейших расчетах. Данные действия попадают под статью 186 Уголовного кодекса РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг».

Добавим, только за четвертый квартал 2016 года, по данным Центробанка, на территории России выявлено 14 тысяч 332 поддельных денежных знака. Наиболее часто подделываемой стала пятитысячная купюра (8 тысяч 125 фальшивок), чуть меньше обнаружено денежных знаков Банка России номиналом в одну тысячу рублей (5 тысяч 701). А вот реже всего подделывают десятирублевые банкноты. За три месяца прошлого года зафиксировано всего 7 подобных случаев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.17

В Магнитогорске женщина попала под трамвай (ФОТО). / В Челябинске с моста рухнула иномарка с беременной женщиной (ФОТО). / В Магнитогорске, не поделив пассажиров, столкнулись две маршрутки (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter