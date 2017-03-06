На Южном Урале появился новый вид поддельных банкнот

Публикации за 06.03.17

Челябинскую область наводнили фальшивые купюры нового образца.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», наряду с государственными учреждениями, практикующими оригинальные способы защиты денег от подделки, преуспели в копировании банкнот и фальшивомонетчики.

За последнее время в Копейске зарегистрирован новый вид поддельной банкноты Банка России номиналом пять тысяч рублей образца 1997 года, а также модификации 2010 года с серийными номерами АБ5793534, АБ779ХХХ, АК 739ХХХХ, АК339ХХХХ, ЗБ5393659, ЗБ5393633, сообщает «Копейский рабочий».

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Правоохранители рекомендуют горожанам быть внимательными при получении сдачи в магазинах, небольших торговых точках и не разменивать деньги незнакомым людям.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует использовать ее в дальнейших расчетах. Данные действия попадают под статью 186 Уголовного кодекса РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг».

Добавим, только за четвертый квартал 2016 года, по данным Центробанка, на территории России выявлено 14 тысяч 332 поддельных денежных знака. Наиболее часто подделываемой стала пятитысячная купюра (8 тысяч 125 фальшивок), чуть меньше обнаружено денежных знаков Банка России номиналом в одну тысячу рублей (5 тысяч 701). А вот реже всего подделывают десятирублевые банкноты. За три месяца прошлого года зафиксировано всего 7 подобных случаев.

Челябинск, Юлия Димова

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