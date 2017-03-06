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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

Лишь одна челябинская компания смогла войти в ТОП-100 застройщиков России / И та проблемная

Лишь одна челябинская компания смогла войти в ТОП-100 застройщиков России И та проблемная

Одна из главных проблем строительного рынка Южного Урала прошлого года оказалась в топ-50 строительных компаний России.

Как передает корреспондент РИА , многофункциональный портал «Единый реестр застройщиков» обновил рейтинг компаний-застройщиков России. В первую сотню попала единственная строительная организация Челябинской области – ООО «Речелстрой».

Челябинский застройщик занимает 35-е место рейтинга по объему текущего строительства. По данным портала, компания возводит 50 домов в Челябинской и Курганской областях общей площадью 338 тысяч 275 квадратных метров. Отметим, что в прошлом году «Речелстрой» испытывал определенные трудности. Так, в июле компания заявила о переносе срока сдачи 7 домов в микрорайоне Чурилово. В начале октября «Речелстрой» перенес сдачу в эксплуатацию трех домов. Однако к концу года компания завершила переговоры со Сбербанком, добившись реструктуризации кредитов.

На втором среди южноуральских застройщиков и 113-м общем месте расположилась застраивающая микрорайон «Вишневая горка» компания «ЭкоСити». В ее активе 164 тысячи 283 квадратных метров строящегося жилья. Отметим, что компания улучшила свои позиции в сравнении с предыдущим рейтингом на 623 строчки.

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Далее следуют «Гринфлайт» (159-е место, +180 позиций), ГК «Челябстройподрядчик» (161-е место, +26), СК «Альтернатива» (167, +1132) и Трест Магнитострой (174-е место, +365). Остальные строительные компании региона находятся за пределами 200 крупнейших застройщиков России.

Иначе выглядит рейтинг, основанный на объемах ввода жилья в 2016 году. Здесь у южноуральцев две позиции в первой сотне: у Треста Магнитострой 92-е место (сдано 75 тысяч 618 квадратных метров жилья), СК ЧГС – 96-е место (73 тысячи 367 «квадратов»). Еще три застройщика Челябинской области входят во вторую сотню: «АПРИ Флай Плэнинг» (127-е место), СК НИКС (139) и ГК «Эфекс» (158).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.17

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