Южноуральский губернатор собрал VIP-пробку у Законодательного собрания (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

Южноуральским ВИПам пришлось, рискуя жизнью, перебегать дорогу, чтобы успеть на выступление Бориса Дубровского перед региональным парламентом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пробка из нескольких десятков автомобилей чиновников и депутатов Челябинской области заняла одну из полос проспекта Ленина, растянувшись от улицы Васенко до поворота во двор здания законодательного собрания региона.

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Некоторым из высокопоставленных южноуральцев даже пришлось покинуть автомобили, чтобы преодолеть оставшиеся несколько десятков метров пешком: движение встречных автомобилей затрудняло маневры пытавшихся вывернуть на ведомственную стоянку шоферов VIP, а стрелка часов уже практически подобралась к 15:00 – на это время было назначено начало выступления губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

И хотя в Челябинске крайне редко официальные мероприятия стартуют без задержки, чиновники и депутаты предпочли рискнуть здоровьем, чем опоздать: они отчаянно бросались под встречные авто, оставив своих подчиненных самостоятельно пробиваться к автостоянке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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