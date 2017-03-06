NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.03.17

Южноуральский губернатор собрал VIP-пробку у Законодательного собрания (ФОТО)

Южноуральский губернатор собрал VIP-пробку у Законодательного собрания (ФОТО)

Южноуральским ВИПам пришлось, рискуя жизнью, перебегать дорогу, чтобы успеть на выступление Бориса Дубровского перед региональным парламентом.

Как передает корреспондент РИА , пробка из нескольких десятков автомобилей чиновников и депутатов Челябинской области заняла одну из полос проспекта Ленина, растянувшись от улицы Васенко до поворота во двор здания законодательного собрания региона.

«Новый День – Челябинск» , и

Некоторым из высокопоставленных южноуральцев даже пришлось покинуть автомобили, чтобы преодолеть оставшиеся несколько десятков метров пешком: движение встречных автомобилей затрудняло маневры пытавшихся вывернуть на ведомственную стоянку шоферов VIP, а стрелка часов уже практически подобралась к 15:00 – на это время было назначено начало выступления губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Новый День: Южноуральский губернатор собрал VIP-пробку у Законодательного собрания (ФОТО)

И хотя в Челябинске крайне редко официальные мероприятия стартуют без задержки, чиновники и депутаты предпочли рискнуть здоровьем, чем опоздать: они отчаянно бросались под встречные авто, оставив своих подчиненных самостоятельно пробиваться к автостоянке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.17

Лишь одна челябинская компания смогла войти в ТОП-100 застройщиков России. И та проблемная. / На Южном Урале появился новый вид поддельных банкнот. / В Магнитогорске женщина попала под трамвай (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter