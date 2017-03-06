В Челябинской области экскаватор ушел под лед

Публикации за 06.03.17

В Сатке пошел ко дну экскаватор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в конце минувшей недели.

Сотрудникам Златоустовского спасотряда пришлось выехать по тревожному сигналу на городской пруд Сатки. Как оказалось, лед водоема не выдержал выехавший на него экскаватор.

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В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели несколько раз спускались под воду, чтобы обмотать тяжелую машину металлическими тросами. После этого экскаватор вытащили на беперг.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.17

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