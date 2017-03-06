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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Берлин, в Макао, хоть в Саратов: южноуральский губернатор признал, что молодежь бежит из области

В Берлин, в Макао, хоть в Саратов: южноуральский губернатор признал, что молодежь бежит из области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский признал, что регион не может удержать молодежь.

Как передает корреспондент РИА , глава региона, подводя итоги развития Челябинской области, отметил, что численность экономически активного населения Южного Урала за год в среднем сокращается на 10 тысяч человек.

Челябинской области необходимо научиться зарабатывать не менее 500 миллиардов рублей в год – именно таков объем социальных обязательств региона. Однако до сих пор местные власти не смогли создать комфортные условия для молодых специалистов, которые бы побудили их остаться. При этом ежегодно из вузов и ссузов области выпускается около 40 тысяч человек.

«Люди стремятся туда, где комфортно, – напомнил глава региона. – Нужно обеспечить им уровень жизни, доступность жилья и медицины, чтобы они оставались на Южном Урале». Пока единственная точка притяжения в регионе – это Челябинск, где можно учиться, констатировал Дубровский.

Между тем, и здесь среди экономически активных горожан растут «чемоданные» настроения. Напомним, в конце прошлого – начале нынешнего года челябинские предприятия начали массово выставлять на продажу кафе и рестораны, откровенно заявляя о намерении переехать из Челябинска. Ряд рекрутинговых агентств и порталов недвижимости провели исследования, согласно которым две трети экономически активных горожан всерьез задумываются о переезде.

Правда, все это не убеждает мэра Челябинска Евгения Тефтелева в реальной опасности качественного изменения состава населения областного центра. Любые намеки на проблему миграции челябинцев градоначальник воспринимает в штыки. Так, в конце декабря 2016 года он заявил, что горожане не стремятся переехать на постоянное место жительства в другие регионы, наоборот – масса людей перебирается в южноуральскую столицу, чтобы «жить и работать».

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Правда, господин Тефтелев забыл, за счет чего росла численность жителей города в последнее время. Например, о региональной программе расселения жителей аварийных домов. Благодаря ей централизованно в южноуральскую столицу переехало несколько тысяч человек из 14 муниципалитетов области. Кроме того, в Челябинск от безысходности, в поисках хоть какой-то работы, продолжаются стекаться жители малых городов и южноуральских сел. Все это приводит к росту специалистов низкой квалификации.

Губернатор Челябинской области раньше тоже достаточно жестко относился к теме трудовой миграции. Теперь же он сменил риторику. В сегодняшнем выступлении Борис Дубровский заявил, что регион не останется в стороне от «миграционного» тренда и призвал научиться с этим жить.

Видимо, глава региона знает что-то, чего не знает мэр Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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