В Берлин, в Макао, хоть в Саратов: южноуральский губернатор признал, что молодежь бежит из области

Публикации за 06.03.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский признал, что регион не может удержать молодежь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона, подводя итоги развития Челябинской области, отметил, что численность экономически активного населения Южного Урала за год в среднем сокращается на 10 тысяч человек.

Челябинской области необходимо научиться зарабатывать не менее 500 миллиардов рублей в год – именно таков объем социальных обязательств региона. Однако до сих пор местные власти не смогли создать комфортные условия для молодых специалистов, которые бы побудили их остаться. При этом ежегодно из вузов и ссузов области выпускается около 40 тысяч человек.

«Люди стремятся туда, где комфортно, – напомнил глава региона. – Нужно обеспечить им уровень жизни, доступность жилья и медицины, чтобы они оставались на Южном Урале». Пока единственная точка притяжения в регионе – это Челябинск, где можно учиться, констатировал Дубровский.

Между тем, и здесь среди экономически активных горожан растут «чемоданные» настроения. Напомним, в конце прошлого – начале нынешнего года челябинские предприятия начали массово выставлять на продажу кафе и рестораны, откровенно заявляя о намерении переехать из Челябинска. Ряд рекрутинговых агентств и порталов недвижимости провели исследования, согласно которым две трети экономически активных горожан всерьез задумываются о переезде.

Правда, все это не убеждает мэра Челябинска Евгения Тефтелева в реальной опасности качественного изменения состава населения областного центра. Любые намеки на проблему миграции челябинцев градоначальник воспринимает в штыки. Так, в конце декабря 2016 года он заявил, что горожане не стремятся переехать на постоянное место жительства в другие регионы, наоборот – масса людей перебирается в южноуральскую столицу, чтобы «жить и работать».

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Правда, господин Тефтелев забыл, за счет чего росла численность жителей города в последнее время. Например, о региональной программе расселения жителей аварийных домов. Благодаря ей централизованно в южноуральскую столицу переехало несколько тысяч человек из 14 муниципалитетов области. Кроме того, в Челябинск от безысходности, в поисках хоть какой-то работы, продолжаются стекаться жители малых городов и южноуральских сел. Все это приводит к росту специалистов низкой квалификации.

Губернатор Челябинской области раньше тоже достаточно жестко относился к теме трудовой миграции. Теперь же он сменил риторику. В сегодняшнем выступлении Борис Дубровский заявил, что регион не останется в стороне от «миграционного» тренда и призвал научиться с этим жить.

Видимо, глава региона знает что-то, чего не знает мэр Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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