Безответный мэр: глава Челябинска не знает, что делать с памятниками культуры (ВИДЕО)

Публикации за 06.03.17

Мэр Челябинска оказался не в курсе, как в новую схему расположения некапитальных строений попал объект, исключенный из старой судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска сохраняют хладнокровие, взирая на глумление, которому подвергается архитектурный облик города.

Архитектурную ситуацию, сложившуюся в столице Южного Урала, прекрасно характеризует положение Дома архитекторов. Здание, призванное стать центром для создателей художественного облика Челябинска, безнадежно ютится в уголке между сталинской высоткой, невообразимым сооружением выставочного центра и несколькими панельками. Квинтэссенция архитектуры города: хаотичность, безыдейность, убогость.

Возможно, поэтому и власти города относятся к эстетической стороне жизни города, предпочитая ее просто не замечать. Не считая, конечно, праздничной иллюминации, которую чиновники упорно отказываются снимать даже через 2 месяца после завершения новогодних каникул.

В остальном эстетика мэрии не интересна. Архитектура? Нет, не слышали.

Взять хотя бы скандал с вырубкой деревьев рядом с памятником Курчатову. Рядом, это скажет любой человек, подходящий или подъезжающий к памятнику по проспекту Ленина. Любой, за исключением городских чиновников. Например, главе Челябинска Евгению Тефтелеву очень не нравится, когда участок, на котором вырубили деревья ради того, чтобы построить там двухэтажное офисное здание, называют расположенным рядом с памятником. Вот и сегодня, общаясь с журналистами, мэр особенно подчеркнул, что никакого отношения к монументу срубленные деревья не имели. На чем, впрочем, никто из присутствовавших и не настаивал.

Отметим, что только отношение деревьев к памятнику, по всей видимости, и беспокоит господина Тефтелева. Его не заботит, что в непосредственной близости от монумента появится здание, которое наверняка станет бельмом в глазах горожан.

Да о чем мы, собственно, говорим: об архитектурном и культурном облике города? Свое отношение к нему тот же градоначальник прекрасно демонстрирует, когда подписывает (по всей видимости, не читая) новую схему размещения нестационарных объектов в Челябинске. По крайней мере, Евгений Тефтелев крайнее удивился, услышав, что в их перечень включена летняя терраса «Венской кофейни» в доме №63 по проспекту Ленина, входящего в состав комплекса «Городок чекистов», признанного выявленным объектом культурного наследия. Напомним, что этот объект должен был быть исключен их схемы по требованию суда.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dwxDf-fDAxk&rel=0">Video</a> Евгений Тефтелев не смог прокомментировать нарушение мэрией судебного решения

Однако далеко не всегда городские власти «забывают» о статусе здания. Можно об этом и вспомнить. С той же целью: чтобы объяснить бездействие. Именно таков подход мэрии к злополучному дому №61 на проспекте Ленина, прославившемуся своими падающими балконами. Разваливаться здание начало несколько лет назад. Разваливаться в прямом смысле: летом 2015 года в доме рухнул балкон, а осенью обвалилось основание еще одного балкона. В итоге выпирающие надстройки были укреплены подпорками. Укрепления стоят до сих пор. Городские власти обещали помочь с ремонтом, но теперь отговариваются сложностью согласования работ в здании, являющемся памятником культуры.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 06.03.17

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