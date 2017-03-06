Грачи принесли «привет» южноуральскому губернатору: ранний прилет птиц сулит региону голодный год

Публикации за 06.03.17

Ранний прилет грачей на Южный Урал спутал карты южноуральских чиновников, и без того доведенных до отчаяния требованием главы региона Бориса Дубровского увеличить планы по сбору урожая до 2 миллионов тонн.

Как уже сообщал «Новый День», на февральском совещании областного правительства губернатору не понравилось, что в текущем году планируется собрать 1,74 миллиона тонн зерновых. Он потребовал увеличить план до 2 миллионов тонн.

«Мне кажется, в доклад Сергея Александровича закралась опечатка, – прокомментировал Борис Дубровский выступление министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова. – Мы же с вами не раки, чтобы назад ходить. В прошлом году собрали больше двух миллионов тонн, а в этом ставим планы меньше?»

Министр попытался объяснить подобное снижение тем, что именно цифру в 1,74 миллиона тонн продукции растениеводства «спустили» в Челябинск из Москвы. Но губернатора такой ответ не удовлетворил. «Давайте все-таки исправим опечатку», – настоял Борис Дубровский.

По всей видимости, глава региона забыл, что Южный Урал считается зоной рискованного земледелия, и не факт, что благоприятные условия предыдущего года сохранятся в году наступившем. А никто из подчиненных губернатора не предупредил, что его предшественники уже попадали впросак в погоне за рекордными показателями: в 2007 году в области собрали 2 миллиона 2,3 тысячи тонн зерна, и на 2008 год был поставлена амбициозная задача – собрать почти 2,5 миллиона. Но собрали всего чуть более 1,6 миллиона, а в 2009 – вовсе 1,2 миллиона – июньская засуха убила надежду сохранить хотя бы показатели предыдущего года.

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Зато о шаткости сельскохозяйственных устремлений главе Южного Урала напомнили грачи. Дело в том, что ранний (до 4 марта) прилет птиц, согласно народным приметам, сулит наступление «голодного года». В нынешнем же году, по свидетельствам южноуральцев, грачи прилетели на Южный Урал еще в конце февраля. Станет ли это дурным знаком для кого-то из южноуральских чиновников, увидим осенью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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