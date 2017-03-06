Весь жилой фонд Челябинска находится в зоне повышенного загрязнения воздуха

Публикации за 06.03.17

Южноуральские чиновники признали: в Челябинске все жилые районы находятся в зоне повышенного загрязнения воздуха. Причина сложившейся ситуации – высокие нормативы предельно допустимых выбросов для местных промышленных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние десять лет общее количество расположенных в городе промышленных предприятий уменьшилось, при этом, экологические нормативы для тех предприятий, которые остались в строю, были повышены.

«По факту местные предприятия выбросы не снизили, потому как установленные для них нормативы существенно выше фактических выбросов. То есть, это позволило предприятиям на законных основаниях осуществлять свою деятельность в прежних объемах. Нормативы ПДВ, которые были установлены предприятиям региона, в период 2005-2015 годов повысились с 392 тыс тонн разрешенных выбросов до 1 млн 210 тыс тонн. Далее были сверхнормативные выбросы, которые ежегодно согласовываются с главой региона, поэтому штрафы за них предприятиями также не уплачивались», – цитирует «Business FM» вице-губернатора Олега Климова.

В результате, в Челябинске практически все жилые кварталы города попали в зону сверхнормативного загрязнения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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