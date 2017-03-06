Так и не заплатят? Разработчики стратегии Челябинской области отказались от иска к южноуральскому правительству

Публикации за 06.03.17

Московский Арбитражный суд прекратил судебное производство по иску компании «Стратеджи Партнерс Групп» к Агентству инвестиционного развития (АИР) Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», история споров между «Стратеджи Партнерс Групп» и АИР Челябинской области началась еще в 2014 году, когда глава региона Борис Дубровский озаботился подготовкой региональной стратегии, но в силу ряда причин не захотел расходовать на это средства из бюджета. Тогда работа экспертов осталась неоплаченной, и исполнитель обратился в суд, потребовав взыскать с ответчика почти 18 млн рублей: в эту сумму включены 15 млн рублей самой задолженности и 2,9 млн рублей в виде пени.

В министерства экономики Челябинской области заявили, что после подачи иска были проведены переговоры, и стороны договорились о мировом соглашении. Правда, условия этого соглашения не разглашаются. Нет подробностей и в документах суда. Сообщается лишь, что сторона истца заявила ходатайство с отказом от исковых требований, арбитражный суд это ходатайство принял – производство прекращено.

Челябинск, Олег Кирьянов

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