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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

На Южном Урале газовая печь унесла жизни супружеской пары

На Южном Урале газовая печь унесла жизни супружеской пары

В Пласте пожилая супружеская пара погибла в результате отравления угарным газом.

Как передает корреспондент РИА , супруги 80 и 82 лет жили в одноэтажном частном доме, в котором установлена газовая печь. В какой-то момент жильцы, скорее всего, допустили перегрев газового оборудования, выставив чрезмерно высокую температуру. Следователи, приехавшие на место происшествия, отметили, что находиться в доме было почти невозможно – было очень жарко.

Предварительная версия гибели пожилых людей – отравлении угарным газом.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 06.03.17

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