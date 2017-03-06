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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

В Челябинске алиментщик напал со стулом на пристава

В Челябинске алиментщик напал со стулом на пристава

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего алиментщика, угрожавшего судебному приставу.

Как передает корреспондент РИА , должник-алиментщик пришел на прием к приставу. Сотрудник ФССП ознакомил гражданина с процессуальными решениями, вынесенными в его отношении. В их числе были постановления о запрете регистрационных действий с его автомобилями Форд и ВАЗ, а также об ограничении выезда из России. Кроме того, мужчину уведомили, что он задолжал несовершеннолетнему сыну 164 тысячи рублей.

Должник неожиданно разозлился и начал вести себя довольно агрессивно: обрушил на пристава поток матерных слов, бил кулаками по оргтехнике, а потом схватил стул и бросился на пристава. Дебошира задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное производство.

Челябинск, Олег Кирьянов

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