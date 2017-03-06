Март в Челябинской области может стать аномально теплым, а паводок – аномально ранним

На Южном Урале прогнозируют аномально теплый март.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине месяца среднесуточные температуры могут быть на 6-8 градусов выше нормы. В связи с этим в горах может начаться активное таяние снега и паводок начнется на 2 недели раньше обычного.
Напомним, по данным гидрометцентра Уральского УГМС, вода в Челябинской области будет выходить из берегов, так как объемы снегозапасов в регионе на 50% выше нормы. И уровень воды в реках, в частности в Тобол, который, как и Миасс, является притоком Иртыша, будет на 2,5 метра выше нормы. При этом и почва на значительной части территории Южного Урала увлажнена больше, чем этого требует норма. А это также создает неблагоприятные паводковые условия.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 06.03.17
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