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Челябинск

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Публикации за 06.03.17

Март в Челябинской области может стать аномально теплым, а паводок – аномально ранним

Март в Челябинской области может стать аномально теплым, а паводок – аномально ранним

На Южном Урале прогнозируют аномально теплый март.

Как передает корреспондент РИА , во второй половине месяца среднесуточные температуры могут быть на 6-8 градусов выше нормы. В связи с этим в горах может начаться активное таяние снега и паводок начнется на 2 недели раньше обычного.

Напомним, по данным гидрометцентра Уральского УГМС, вода в Челябинской области будет выходить из берегов, так как объемы снегозапасов в регионе на 50% выше нормы. И уровень воды в реках, в частности в Тобол, который, как и Миасс, является притоком Иртыша, будет на 2,5 метра выше нормы. При этом и почва на значительной части территории Южного Урала увлажнена больше, чем этого требует норма. А это также создает неблагоприятные паводковые условия.

Челябинск, Олег Кирьянов

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