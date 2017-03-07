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Публикации за 07.03.17

Война и мода: силуэт милитари (ВИДЕО) / Спецпроект РАИ «Новый День» «Простыми словами»

Война и мода: силуэт милитари (ВИДЕО) Спецпроект РАИ «Новый День» «Простыми словами»

2017 – год юбилеев великих потрясений. Ровно 100 лет назад, 23 февраля (7 марта по новому стилю), началась февральская революция, поставившая точку в истории империи самодержавной и открывшей путь к империи большевистской. Через 8 месяцев залп крейсера «Аврора» возвестил о кончине старого мира – Октябрьский переворот кардинальным образом изменил жизнь не только России, но и подавляющего большинства других стран. А через 30 лет случилась еще одна революция, явившая свету новую женщину – хрупкий прекрасный цветок.

Но прежде, чем окунуться в этот мир ярких красок, причудливых линий и сияющей красоты, предлагаем заглянуть в историю немного глубже, чтобы понять, какой была женщина накануне своего преображения.

Итак, очередная часть лекции «Влияние мировых событий на формирование моды»: силуэт милитари

8 марта мы расскажем о том, кто увидел женщину новым взглядом и к чему это привело.

Челябинск, Николай Бутов, Евгений Полак, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 07.03.17

07 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Март в Челябинской области может стать аномально теплым, а паводок – аномально ранним. / В Челябинске алиментщик напал со стулом на пристава.

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