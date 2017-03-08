NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 08.03.17

Диор создал Женщину (ВИДЕО) / Спецпроект РИА «Новый День» «Простыми словами»
Фото журнала Life (1959)

Диор создал Женщину (ВИДЕО) Спецпроект РИА «Новый День» «Простыми словами»

70 лет назад в истории моды произошел коренной перелом: только что закончилась самая тяжелая война; женщины привыкли работать и воевать наравне с мужчинами; быть такими же решительными, категоричными и выносливыми; повсеместно введен режим строжайшей экономии, и в такое время модельер Кристиан Диор представил новую коллекцию женской одежды. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы – словно случился взрыв долго подавляемых желаний.

Диор создал образ женщины, роскошной, как экзотический цветок, блистательной, чарующей, сводящей с ума, приводящей в восхищение…

Диор создал стиль безусловной женственности

Челябинск, Николай Бутов, Евгений Полак, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 07.03.17

В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых (ФОТО). / Кризис образования: южноуральским школьникам предложили скинуться на распечатку КИМов. / В центре Челябинске напали на учеников школы Южно-Уральского института искусств.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter