Диор создал Женщину (ВИДЕО) / Спецпроект РИА «Новый День» «Простыми словами»

Публикации за 08.03.17

70 лет назад в истории моды произошел коренной перелом: только что закончилась самая тяжелая война; женщины привыкли работать и воевать наравне с мужчинами; быть такими же решительными, категоричными и выносливыми; повсеместно введен режим строжайшей экономии, и в такое время модельер Кристиан Диор представил новую коллекцию женской одежды. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы – словно случился взрыв долго подавляемых желаний.

Диор создал образ женщины, роскошной, как экзотический цветок, блистательной, чарующей, сводящей с ума, приводящей в восхищение…

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nSWf8c14mP8&rel=0">Video</a> Диор создал стиль безусловной женственности

Челябинск, Николай Бутов, Евгений Полак, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 07.03.17

В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой и влетела в столб: шестеро раненых (ФОТО). / Кризис образования: южноуральским школьникам предложили скинуться на распечатку КИМов. / В центре Челябинске напали на учеников школы Южно-Уральского института искусств. Читать дальше

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