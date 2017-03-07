Недвижимость в Челябинске: квадратный метр продолжает дешеветь, аренда подорожала только в центре

Публикации за 07.03.17

В феврале цены на недвижимость в Челябинске продолжали падение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за второй месяц 2017 гда средняя цена квадратного метра в областном центре упала еще на 1%, составив 42 тысячи 256 рублей.

Однокомнатная квартира в среднем стоила в прошедшем месяце 1 миллион 558 тысяч 685 рублей. Средняя «двушка» обошлась бы покупателю в 2 миллиона 221 тысячу 890 рублей, «трешка» – в 3 миллиона 176 тысяч 626 рублей. Квартира в 4 и более комнат стоила 4 миллиона 815 тысяч 142 рубля.

Больше остальных подешевели квартиры в Ленинском районе Челябинска – на 9% по сравнению с февралем 2016 года. Здесь квадратный метр оценивался в 37 тысяч 977 рублей. По 8% потеряли цены на жилую недвижимость в Металлургическом (самый дешевый квадратный метр в городе – 35 тысяч 804 рубля), Курчатовском (43 тысячи 872 рубля за квадрат) и Советском (44 тысячи 593 рубля) районах, отмечает портал «Домофонд»..

Еще в двух районах города стоимость квадратного метра упала на 7%: в Калининском – до 43 тысяч 603 рублей, в Тракторозаводском – до 38 тысяч 73 рублей. Меньше всего за год потеряли в цене квартиры Центрального района – всего 5% (50 тысяч 39 рублей за «квадрат»).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Аренда квартир в феврале 2017 года в среднем подешевела к предыдущему месяцу на 1%, увеличившись на тот же 1% к февралю прошлого года. «Средняя» челябинская квартира обходилась арендаторам в 13 тысяч 649 рублей в месяц. При этом среднюю «однушку» можно было снять за 11 тысяч 92 рубля, «двушку» – за 15 тысяч 863 рубля, «трешку» – за 22 тысячи 816 рублей.

Ситуация с ценами на аренду по районам существенно разнилась. Так, в Центральном районе города средняя арендная плата за месяц прибавила сразу 23%, увеличившись до 19 тысяч 61 рубля (это самый дорогой район Челябинска). Выросли цены и во втором по дороговизне Советском районе (15 тысяч 37 рублей, +4%).

В остальных районах Челябинска арендные ставки падали. Сильнее всего они просели в Курчатовском и Тракторозаводском районах – на 9%, до 12 тысяч 543 рублей и 10 тысяч 549 рублей соответственно. На 6% стоимость аренды снизилась в Ленинском районе (11 тысяч 253 рубля за месяц), на 5% – в Металлургическом (10 тысяч 934 рубля) и на 1% – в Калининском районе (13 тысяч 634 рубля).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ. / В Челябинске во время пожара погибли трое, включая двухлетнего малыша. / Война и мода: силуэт милитари (ВИДЕО). Спецпроект РАИ «Новый День» «Простыми словами». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»