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Челябинск

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Публикации за 07.03.17

В Челябинске во время пожара погибли трое, включая двухлетнего малыша

В Челябинске во время пожара погибли трое, включая двухлетнего малыша

В Челябинске выясняются обстоятельства гибели трех человек во время пожара.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сигнал о возгорании частного дома в Советском районе областного центра поступил на центральный пункт пожарной 7 марта в 03:04 местного времени.

Прибывшие подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили объятый пламенем деревянный жилой дом, огонь распространялся на крышу соседнего дома. Очевидцы случившегося – хозяйка дома и мужчина, находившийся в гостях, – сообщили, что внутри находятся хозяин дома, его сын, а также гостья.

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В 04:02 пламя удалось локализовать, в 04:09 была объявлена ликвидация открытого горения. Во время разбора конструкций сгоревшего дома были обнаружены тела хозяина дома двухлетнего мальчика и женщины.

Со слов хозяйки сгоревшего дома, причиной пожара могла послужить оставленная включенной электрическая плита.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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