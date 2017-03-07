На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ

Публикации за 07.03.17

Медики заявляют о скачке заболеваемости ОРВИ в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 27 февраля по 5 марта в регионе зарегистрировано 26 тысяч 962 случая ОРВИ, показатель составил 81,87 на 10 тысяч населения. За весь эпидемический сезон подтверждено 14 случаев гриппа.

Рост заболеваемости за минувшую неделю составил 34%. Медики такой скачок связывают с возобновлением учебы и работы после праздников. При этом отмечают, что в целом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 14%.

Росло число заболевших в 32 муниципальных образованиях области из 38, по-прежнему превышены эпидпороги в 11 территориях.

В областном центре за 10 неделю 2017 года зарегистрировано 12 тысяч 240 случаев ОРВИ, показатель составил 102,69 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости ниже порогового на 5%.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена преимущественно циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2) и В, парагриппа и аденовирусной инфекции.

По состоянию на 6 марта года остаются задействованными комплексные планы мероприятий по борьбе с гриппом в 20 муниципальных образованиях области. В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 4 классах 3 школ в Челябинске и Катав-Ивановском муниципальном районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.17

В Челябинске во время пожара погибли трое, включая двухлетнего малыша. / Война и мода: силуэт милитари (ВИДЕО). Спецпроект РАИ «Новый День» «Простыми словами». / 07 марта ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»