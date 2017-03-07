Тротиловые шашки, патроны, электродетонаторы: в жилом доме Челябинска найден склад боеприпасов

Публикации за 07.03.17

В Челябинске в подвале частного дома нашли арсенал оружия.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, днем 5 марта в дежурную часть полиции поступил звонок об обнаружении подозрительных предметов в жилой постройке по проспекту Победы.

Прибывшая на место инженерно-техническая группа ОМОН нашла в подвале частного дома три тротиловые шашки весом 400 граммов каждая, два электродетонатора, более двух тысяч пулеметных, автоматных и пистолетных патронов, два магазина от пистолета Макарова.

Хозяйка жилища пояснила правоохранителям, что наткнулась на боеприпасы покойного мужа, ранее проходившего службу в Вооруженных Силах СССР, наводя порядок в подвале, чтобы затем продать дом.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Изъятую находку передали экспертам. В ходе исследования установлено, что все боеприпасы являются боевыми.

В настоящее время ведутся следственные действия, выясняется, где горожанин приобрел целый арсенал оружия.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.17

Недвижимость в Челябинске: квадратный метр продолжает дешеветь, аренда подорожала только в центре. / На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ. / В Челябинске во время пожара погибли трое, включая двухлетнего малыша. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»