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Публикации за 07.03.17

Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы губернатор Челябинской области выплатил 100 миллионов по госконтрактам

Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы губернатор Челябинской области выплатил 100 миллионов по госконтрактам

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев внес представление южноуральскому губернатору за просрочку долгов по госконтрактам.

Как сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства, проведен анализ законности и практики прокурорского надзора в сфере защиты прав предпринимателей. В ходе проверки установлено, что государственные заказчики Свердловской, Челябинской и Курганской областей вопреки требованиям закона о контрактной системе по состоянию на 1 марта задолжали за оплату товаров, работ и услуг в рамках госконтрактов 442 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, общий долг южноуральских властей перед хозяйствующими субъектами оценивается в 100 миллионов рублей.

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Неисполнение государственными и муниципальными заказчиками принятых на себя обязательств по контрактам причиняет значительный ущерб правам и законным интересам предпринимателей, что может повлечь за собой ухудшение их финансово-экономического состояния и обострение социальной напряженности. В связи с этим губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и губернатору Курганской области Алексею Кокорину внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Акты прокурорского реагирования находятся на контроле управления Генпрокуратуры в Уральском Федеральном округе.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.03.17

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