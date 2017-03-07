В Челябинске полицейские получили 11,5 лет строгача на двоих / За избиение людей и фальсификацию документов

Публикации за 07.03.17

Суд Ленинского района Челябинска вынес приговор сотрудникам полиции, избившим двух человек и сфальсифицировавшим протоколы.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 17 октября 2015 полицейский мобильного взвода полка ППМП УМВД России по Челябинску Вячеслав Ибрагимов, будучи на выходном,

возвращался домой и увидел, что соседи курят в подъезде.

Он позвонил коллегам и сообщил, что соседи нарушают общественный порядок. Прибывший по звонку Алексей Подкорытов доставил мужчину и женщину для разбирательств в отдел полиции «Ленинский». Туда же приехал Ибрагимов в гражданской одежды.

Мужчину заковали в наручники и начали бить руками и ногами. В результате задержанному причинен тяжкий вред, уточнили в прокуратуре Челябиснкой области. Женщина требовала прекратить избиение, но ее ударили рукой в лицо, а затем ногой в живот.

После этого Подкорытов, по версии следствия, с целью сокрытия противоправных действий сфальсифицировал в отношении мужчины протокол об административном правонарушении и заставил корчившегося от боли задержанного (позднее врачи констатировали у него разрыв тонкой кишки и ее брызжейки) подписать документ.

Затем избитых отпустили. Скорую помощь для них вызвали случайные прохожие.

Подсудимые своей вины не признали.

Суд приговорил Ибрагимова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Кроме того, судом в пользу потерпевшего взыскано 300 тыс рублей в качестве возмещения морального вреда.

Подкорытову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года и штрафом 30 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.03.17

Генпрокуратура РФ потребовала, чтобы губернатор Челябинской области выплатил 100 миллионов по госконтрактам. / Тротиловые шашки, патроны, электродетонаторы: в жилом доме Челябинска найден склад боеприпасов. / Недвижимость в Челябинске: квадратный метр продолжает дешеветь, аренда подорожала только в центре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»