Южноуральский автокрановщик, прибивший рабочего грузом, проведет один год в колонии-поселении

Публикации за 07.03.17

В Каслях суд вынес приговор машинисту автокрана, виновному в гибели рабочего.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 56-летний житель Сосновского района признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

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Трагедия произошла в мае 2016 года на ремонтируемом участке автодороги Тюбук-Усть-Багаряк. Машинист грузоподъемной техники управления строительства дорог «ЗАО «Южуралмост» во время лесозаготовительных работ вопреки требованиям безопасности начал транспортировку древесных хлыстов на подготовленную площадку. В процессе выгрузки машинист не предупредил звуковым сигналом дорожного рабочего, находящегося в опасной зоне, продолжил перемещать груз, после чего резко остановил стрелу автокрана. По инерции связка с древесным сырьем продолжала раскачиваться, в результате один из хлыстов упал, ударив стоящего внизу рабочего по голове. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Суд приговорил машиниста автокрана к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запрещено заниматься строительно-монтажными работами с использованием подъемных машин и механизмов сроком на один год.

Челябинск, Юлия Димова

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